СМИ: Пол Уилан перед задержанием получил список сотрудников засекреченного российского ведомства

Обвиняемый в шпионаже амреиканец Пол Уилан перед задержанием получил список сотрудников засекреченного российского ведомства.

Операция по задержанию Пола Уилана проходила в его номере в гостинице «Метрополь» в Москве. Американец в тот день встречался со своим знакомым россиянином, которого не раз пытался завербовать, передает агентство «Росбалт» со ссылкой на источники.

Флешка с данными была найдена у Уилана при осмотре во время задержания сотрудниками ФСБ.

Как отмечает собеседник «Росбалта», иностранец использовал нестандартные методы для разведки. Американец лет десять назад начал регистрироваться на различных сайтах и форумах, где бывает большое количество россиян. Его виртуальные знакомые, возможно, были предварительно отобраны американскими спецслужбами. С ними он встречался, когда прилетал в столицу.

Напомним, что Уиллан был связан с КАМАЗом. Власти США сообщили о намерении потребовать от Кремля возвращения американца на родину.