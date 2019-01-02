США намерены потребовать возвращения задержанного в России американца

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты потребуют немедленного возвращения из России американца Пола Уилана, если его задержание необоснованно.

«Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют, и, если задержание не обосновано, мы потребуем его немедленного возвращения», — цитирует Помпео CNN.



Майк Помпео также отметил, что США надеются на получение консульского доступа к американцу в ближайшие несколько часов.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ 28 декабря в Москве задержали американца Пола Уилана при проведении шпионской акции. По информации СМИ, он занимает должность директора по вопросам безопасности в компании BorgWarner, которая поставляет запчасти. Отмечается, что BorgWarner некоторое время сотрудничала с КАМАЗом.