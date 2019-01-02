УНИКС обыграл «Зенит» в топ-16 Кубка Европы
Казанский УНИКС обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в топ-16 Кубка Европы.
Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 68:67 (18:18; 23:24; 12:12; 15:13).
В следующем матче УНИКС в Казани 6 января сыграет в матче Единой лиги ВТБ против «Енисея».
Ранее казанский УНИКС обыграл немецкий клуб «Скайлайнерс» в матче 10-го тура Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 65:72 в пользу казанцев.СпортБаскетбол Татарстан
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