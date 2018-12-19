УНИКС обыграл «Скайлайнерс» в рамках Еврокубка

Казанский УНИКС обыграл немецкий клуб «Скайлайнерс» в матче 10-го тура Еврокубка.

Встреча прошла в во Франкфурте-на-Майне и завершилась для гостей из России со счетом 65:72 (16:23, 19:20, 13:9, 17:20). Самым результативным игроком в составе казанцев стал Пьеррия Генри — он набрал 14 очков.

Ранее УНИКС уступил «Парме» со счетом 66:68. Следующий матч казанцы проведут 23 декабря в рамках Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».