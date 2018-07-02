Татарстан выплатит сельским жительницам 40 млн рублей за рождение третьего ребенка

В Татарстане выплаты за рождение третьего ребенка до конца 2018 года могут получить около 400 семей из сельской местности. На каждую из них придется по 100 тысяч рублей.

Единовременные выплаты молодым матерям, проживающим в сельской местности, были утверждены президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Всего жительницы села могут рассчитывать на два вида выплат: 50 тыс. рублей — за рождение первенца до 25-летнего возраста, 100 тыс. рублей — за рождение третьего ребенка до 29-летнего возраста.



По данным РБК, число таких женщин в республике в этом году составит более 2,5 тысячи. На 29 июня 2018 года за новой выплатой уже обратились 743 жительницы сел Татарстана, родивших первенца, и 160 женщин, в чьих семьях появился третий ребенок.