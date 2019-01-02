В Татарстане ожидается небольшой снег и до -9°С

Сегодня, 2 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег.

Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица.



Минимальная температура воздуха ночью и утром по республике от -11°С до -16°C, при прояснениях до -20°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -4°С до -9°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от -5°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.