Россия сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ сократит суточную добычу нефти на 228 тысяч баррелей к уровню октября 2018 года.

«У нас в октябре была добыча примерно 11,4 млн баррелей в сутки. В соответствии с договоренностью, которая была достигнута, РФ сократит добычу на 2% от этого уровня — это примерно 228 тыс. баррелей» — цитирует ТАСС министра энергетики РФ Александра Новака.



По его словам, сокращение добычи нефти в РФ будет происходить максимальными темпами по мере технических возможностей, но оно займет несколько месяцев.

Новак также отметил, что добыча нефти в рамках соглашения ОПЕК+ должна снижаться пропорционально между компаниями РФ, как это было в предыдущий раз.

Напомним, что сегодня члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки. На фоне этого рубль и нефть показали существенный рост.