Apple снизила количество заказов на iPhone XS Max

Американская корпорация Apple уменьшила объем заказов на смартфоны iPhone XS Max почти на 50%.

Как сообщает News.ru, эта модель пользуется довольно неплохим спросом, но производитель рассчитывал на большее. Но продажи XS Max снижаются, в результате чего Apple снизила объем заказов на эту модель.

Ранее Apple возобновила производство смартфонов iPhone X, которое было приостановлено ранее.

Это связано с более низким, чем ожидалось, спросом на новые модели. В прошлом Apple уже прибегала к практике возобновления выпуска устаревших моделей в странах, где имелся спрос на них. Сборка таких гаджетов обходится дешевле за счет низкой цены на оборудование и комплектующие.