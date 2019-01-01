Новые законы: повышение НДС, эксперимент над самозанятыми и пенсионная реформа

В январе 2019 года в России вступает в силу ряд законов, которые повлияют на жизнь граждан.

С 1 января 2019 года основная ставка НДС повышается с 18% до 20%. Льготные ставки НДС в 10% и 0% остаются для детских товаров, учебников и медицинских изделий.



Также с 1 января в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях для граждан, не работающих по найму и не нанимающих работников, но получающих доход от различных видов деятельности, вводится экспериментальный налоговый режим. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП, — 6%.

Кроме того, с начала января в России повышается возраст выхода на пенсию в рамках реформы пенсионной системы. Так, для женщин пенсионный возраст повышается с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.

Вместе с этим с 1 января произойдет индексация пенсий на 7,05%. По прогнозам, в среднем по стране пенсия составит 15,4 тыс. рублей. Помимо этого, на 2,4% увеличатся и социальные пенсии.

Кроме того, с 1 января 2019 года в России повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей — до 11 280 рублей.

Подробнее об этих и других законах, которые вступают в силу в январе 2019 года, — в материале «Реального времени».