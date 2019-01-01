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Вячеслав Поправко назначен председателем Нижегородского областного суда

13:36, 01.01.2019
Вячеслав Поправко назначен председателем Нижегородского областного суда
Фото: oblsudnn.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслава Поправко председателем Нижегородского областного суда. Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

«Вячеслав Поправко назначен председателем Нижегородского областного суда на шестилетний срок полномочий», — цитирует Лазарева «РИА Новости».

Поправко исполнял обязанности председателя Нижегородского областного суда с 28 сентября 2018 года. До него этот пост занимал Анатолий Бондар, который в сентябре 2018 года стал председателем второго кассационного суда общей юрисдикции (Москва).

Напомним, что в сентябре 2018 года Владимир Путин назначил в Нижегородской области председателя Богородского горсуда, судью областного суда, трех судей районных судов и одного судью гарнизонного суда.

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