Вячеслав Поправко назначен председателем Нижегородского областного суда

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслава Поправко председателем Нижегородского областного суда. Об этом сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.



«Вячеслав Поправко назначен председателем Нижегородского областного суда на шестилетний срок полномочий», — цитирует Лазарева «РИА Новости».



Поправко исполнял обязанности председателя Нижегородского областного суда с 28 сентября 2018 года. До него этот пост занимал Анатолий Бондар, который в сентябре 2018 года стал председателем второго кассационного суда общей юрисдикции (Москва).

Напомним, что в сентябре 2018 года Владимир Путин назначил в Нижегородской области председателя Богородского горсуда, судью областного суда, трех судей районных судов и одного судью гарнизонного суда.