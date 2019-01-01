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Ким Чен Ын подтвердил готовность к полной денуклеаризации КНДР

12:56, 01.01.2019
Ким Чен Ын подтвердил готовность к полной денуклеаризации КНДР
Фото: pixabay.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей новогодней речи заявил, что готов к полной денуклеаризации страны.

По словам Ким Чен Ына, политика США может заставить его искать для этого другой путь. Потребность в нем возникнет, если Вашингтон не перестанет требовать от КНДР односторонних действий.

Лидер Северной Кореи также добавил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время.

Кроме того, Ким Чен Ын призвал Южную Корею прекратить совместные военные учения с «внешними силами» и продолжить многосторонние переговоры по сохранению мира на Корейском полуострове, передает Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реализация достигнутых договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже началась.

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