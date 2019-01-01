В России с 1 января тарифы на поездки в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%

В России с 1 января 2019 года тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования выросли на 3,9%.

Индексация в так называемом «регулируемом» сегменте произошла в соответствие с приказом ФАС России, уточняет «Интерфакс».



В вагонах «купе», «СВ» и «люкс» (в так называемом «дерегулированном сегменте») применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Кроме того, с 1 января вступает в силу закон о введении невозвратных ж/д билетов в купе поездов дальнего следования. Такие билеты поступят в продажу с 20 января.