В МЧС опубликовали списки пропавших жильцов обрушившегося дома
МЧС распространило список жильцов дома в Магнитогорске, которые не выходят на связь после обрушения подъезда.
МЧС распространило список жильцов дома в Магнитогорске, которые не выходят на связь после обрушения подъезда.
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