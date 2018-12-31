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В МЧС опубликовали списки пропавших жильцов обрушившегося дома

19:35, 31.12.2018

МЧС распространило список жильцов дома в Магнитогорске, которые не выходят на связь после обрушения подъезда.






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