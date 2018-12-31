В Сети появилось видео момента взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

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В Сети появилось видео момента взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Кадры были сняты в помещении склада на первом этаже дома, где произошло ЧП.

Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, число погибших при ЧП достигло четырех, в целом установлена судьба 52 из 120 человек.

Силовики уже начали обыск в управляющей компании, обслуживающей рухнувший дом.