Силовики начали обыск в управляющей компании, обслуживающей рухнувший дом в Магнитогорске

Фото: Салават Ахметзянов

В ООО «Управляющая компания «ТЖХ города Магнитогорска»» начались обыски. Именно она обслуживает дом, в котором обрушился подъезд.

«Начали изымать документацию, связанную с обслуживанием дома. Работают следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области и оперативные подразделения ГУ МВД и УФСБ», — цитирует источника Znak.com.

СМИ уточнили, что эта управляющая компания обслуживает также и СУ СК по Челябинской области.



Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, число погибших при ЧП достигло четырех, в целом установлена судьба 52 из 120 человек,