Силовики начали обыск в управляющей компании, обслуживающей рухнувший дом в Магнитогорске
В ООО «Управляющая компания «ТЖХ города Магнитогорска»» начались обыски. Именно она обслуживает дом, в котором обрушился подъезд.
«Начали изымать документацию, связанную с обслуживанием дома. Работают следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области и оперативные подразделения ГУ МВД и УФСБ», — цитирует источника Znak.com.
СМИ уточнили, что эта управляющая компания обслуживает также и СУ СК по Челябинской области.
Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, число погибших при ЧП достигло четырех, в целом установлена судьба 52 из 120 человек,
«По состоянию на 13:00 (11:00 мск) в доме было прописано 111 человек, девять человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек (из них четыре погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь)», — приводит слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ТАСС.
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