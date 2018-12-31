В 2018 году у границ России обнаружили более тысячи самолетов-разведчиков

В 2018 году Военно-космические силы России обнаружили у границ РФ более тысячи самолетов-разведчиков.

Всего в этом году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов. Примерно 3 тыс. из них — иностранные боевые самолеты, сообщается на сайте Минобороны.

Ежесуточно дежурные силы обнаруживали и сопровождали около 5 тыс. воздушных объектов, из них около 2,5 тыс. — иностранные самолеты.

Ранее Балтийская ассамблея рекомендовала Латвии, Литве и Эстонии расширить сотрудничество в сфере обороны, а также упростить передвижение вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю в связи с необходимостью «противостоять угрозам» со стороны России.

