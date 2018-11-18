Страны Прибалтики призвали противостоять «российской угрозе»

Балтийская ассамблея рекомендовала Латвии, Литве и Эстонии расширить сотрудничество в сфере обороны, а также упростить передвижение вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю в связи с необходимостью «противостоять угрозам» со стороны России.



«Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооруженных сил», — передает RT со ссылкой на документы ассамблеи.

Отмечается, что Россия якобы неоднократно нарушала воздушное пространство стран Балтии, проводила крупномасштабные учения у границ региона и отрабатывала военные сценарии наступления на западном направлении.

При этом военный политолог Андрей Кошкин отмечает, что российская угроза — это вымысел, однако Москва вынуждена реагировать на провокации со стороны НАТО.

«К странам Балтии прилетают самолеты альянса и демонстрируют намерение пересечь нашу воздушную границу. Мы вынуждены поднимать свою авиацию и выходить на перехват», — сказал эксперт.

Ранее ВВС США опубликовали видео сопровождения российских Су-30 над Балтикой.