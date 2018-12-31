Верховный суд оставил под арестом трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе
Верховный суд Башкирии оставил под арестом трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя.
Салават Галиев, Павел Яромчук и Эдуард Матвеев останутся в СИЗО до 28 февраля 2019 года, сообщает «РИА Новости».
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.
Ранее суд продлил арест всем троим фигурантам дела до 28 февраля.Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым