Верховный суд оставил под арестом трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе

Верховный суд Башкирии оставил под арестом трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя.

Салават Галиев, Павел Яромчук и Эдуард Матвеев останутся в СИЗО до 28 февраля 2019 года, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.



Ранее суд продлил арест всем троим фигурантам дела до 28 февраля.