Андрей Педан: «Хорошо, что у тренеров ко мне есть вопросы. Значит следят за мной» (Видео)
Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал о непростом графике игр его команды, а так же поделился мыслями о работе над ошибками в последних играх
Андрей Педан @andreypedan: Хорошо, что ко мне есть вопросы у тренеров, значит следят за мной #акбарс #хкакбарс #khl #kaZan #tatarstan #альметьевск #азнакаево #лениногорск
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Публикация от Казанский спорт из первых рук (@sportdobro) 30 Дек 2018 в 11:00 PST
СпортХоккей Татарстан
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