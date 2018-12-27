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«Ижавиа» потратит на топливо 8,88 млрд рублей

06:28, 27.12.2018

Акционерное общество «Ижиавиа» собирается потратить на поставку топлива, противоводокристаллизационной жидкости и заправку воздушных судов сумму в 8,88 млрд рублей.

Закупка будет произведена у единственного поставщика. Однако его название в договоре не указано.

Услуги должны оказываться на территории 26 аэропортов, в основном расположенных на востоке страны. Речь, например, идет об аэропортах Владивостока, Якутска, Красноярска, Абакана, Благовещенска.

Есть в списке и аэропорты на территории европейской части России — в частности, «Раменское», «Пулково», аэропорты во Владимире, Самаре, Екатеринбурге.

Подробностей о сроке, в течение которого должны оказываться услуги, также нет.

БизнесТранспорт Удмуртия
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