«Ижавиа» потратит на топливо 8,88 млрд рублей
Акционерное общество «Ижиавиа» собирается потратить на поставку топлива, противоводокристаллизационной жидкости и заправку воздушных судов сумму в 8,88 млрд рублей.
Закупка будет произведена у единственного поставщика. Однако его название в договоре не указано.
Услуги должны оказываться на территории 26 аэропортов, в основном расположенных на востоке страны. Речь, например, идет об аэропортах Владивостока, Якутска, Красноярска, Абакана, Благовещенска.
Есть в списке и аэропорты на территории европейской части России — в частности, «Раменское», «Пулково», аэропорты во Владимире, Самаре, Екатеринбурге.
Подробностей о сроке, в течение которого должны оказываться услуги, также нет.БизнесТранспорт Удмуртия
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