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ВКС России в 2019 году получат новый ЗРК С-350 «Витязь»

11:56, 30.12.2018
ВКС России в 2019 году получат новый ЗРК С-350 «Витязь»
Фото: ru.wikipedia.org/ Vitaly V. Kuzmin

В 2019 года воздушно-космические силы России впервые получат новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

На вооружение также поступит порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и С-400, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны

Напомним, 28 декабря модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода совершил первый полет. Он проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.

Ранее The National Interest назвал «смертоносным» модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.

ПромышленностьОПК
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