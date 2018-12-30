ВКС России в 2019 году получат новый ЗРК С-350 «Витязь»
В 2019 года воздушно-космические силы России впервые получат новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».
На вооружение также поступит порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и С-400, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны
Напомним, 28 декабря модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М производства Казанского авиационного завода совершил первый полет. Он проходил на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут.
Ранее The National Interest назвал «смертоносным» модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.ПромышленностьОПК
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