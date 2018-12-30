Апелляционный суд вернул ЗСМС акции земельной корпорации «Лидер»

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд изменил определение Арбитражного суда Татарстана, которое касается договора купли-продажи ценных бумаг, заключенного между ПАО «Татфондбанк» и ООО «Завод по производству синтетических моющих» (ЗСМС).

Апелляционная инстанция восстановило право собственности ЗСМС на 22,9 млн обыкновенных акций АО «Земельная корпорация Лидер». В остальной части определение АС РТ оставлено без изменения, сообщается на сайте Агенства по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, в октябре Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление конкурсного управляющего и признал недействительной сделку «Татфондбанка» с ЗСМС на 1,7 млрд рублей. Недействительным признан договор купли-продажи ценных бумаг от 2 декабря 2016 года.

ЗСМС был крупным инвестпроектом «Нэфиса», незадолго до краха «Татфондбанк» открыл группе компаний кредитную линию в 3,4 млрд рублей под его строительство. Однако завод достроен не был, а инвесторов для продолжения строительства не нашлось. После чего завод попытался обанкротиться по упрощенной схеме. Подробнее — в материале «Реального времени».