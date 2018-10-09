АС РТ признал недействительной сделку «Татфондбанка» с ЗСМС на 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление конкурсного управляющего и признал недействительной сделку «Татфондбанка» с ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС).

Сумма сделки составила 1,7 млрд рублей. Недействительным признан договор купли-продажи ценных бумаг от 2 декабря 2016 года. Данные опубликовал конкурсный управляющий банка.

Кроме того, суд признал недействительными сделки ТФБ с физлицами на 2 млн рублей; с ООО «Дрожжановский Элеватор» на 485,5 млн рублей и с ООО «Судоходная компания «Кама» на 1,3 млн рублей.

Отметим, что ЗСМС был крупным инвестпроектом «Нэфиса», незадолго до краха «Татфондбанк» открыл группе компаний кредитную линию в 3,4 млрд рублей под его строительство. Однако завод достроен не был, а инвесторов для продолжения строительства не нашлось. После чего завод попытался обанкротиться по упрощенной схеме. Подробнее — в материале «Реального времени».