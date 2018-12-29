Алина Загитова проведет символическое вбрасывание в матче «Ак Барс» — «Нефтехимик»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик». Напомним, что встреча пройдет 30 декабря на «Татнефть Арене» в 15.00 мск.

— Ходить в гости перед Новым годом — одна из лучших праздничных традиций. Вот и Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заглянет на огонек!

Алина проведет символическое вбрасывание и вместе с нами поддержит нашу команду в последнем матче уходящего года, — говорится в сообщении «Ак Барса» в «Твиттере».