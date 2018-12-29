Порошенко расширил морские границы Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о расширении зоны контроля Украины в Черном море с 12 до 24 морских миль.

«Цель закона — гармонизация морского законодательства страны с законодательством других причерноморских государств и других государств — участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — сообщает пресс-служба украинского лидера.

Также документ направлен на предупреждение контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты неподконтрольных Киеву территорий Донецкой области и Крыма.



19 декабря секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей страны через Керченский пролив.

До этого, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских кораблей «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.