В Татарстане делом о ртутной свалке занялся Следком

Фото: Минэкологии РТ

Сегодня Следком по РТ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту экологического ЧП в Альметьевском районе, где еще в октябре была найдена свалка термометров, ртутных и люминесцентных ламп.

Дело возбуждено по статье 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств появления ртутьсодержащих отходов и их владельца, пояснили «Реальному времени» в Следкоме.

Напомним, ранее исследование на загрязненной территории в 5 км от поселка Урсала провели сотрудники Минэкологии РТ. Они дали заключение — на свалке сброшены ртутьсодержащие отходы, которые относятся к самому высокому, первому классу опасности.