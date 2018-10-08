Экологи обнаружили в Альметьевском районе РТ свалку люминесцентных ламп

В Альметьевском районе Татарстана нашли свалку люминесцентных ламп.

Сообщение о свалке поступило от местных грибников. Сброс опасных отходов на почву обнаружили в 5 км от микрорайона Урсала.

«В данном случае речь идет о ртутьсодержащих отходах, они принадлежат к первому, самому высокому, классу опасности. Площадь свалки составила 7,5 кв. м, а количество сброшенных ламп превысило 500 штук», — рассказали экологи.

По данному факту возбуждено дело по ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», сообщается на сайте Минэкологии РТ.

Ранее стало известно, что причинами неприятного запаха в Альметьевске стали самовольная печь и свалка на хлебозаводе.