Суд в Москве приговорил Тесака к 10 годам строгого режима

Бабушкинский суд Москвы вынес новый приговор националисту Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак. Лидер движения «Реструкт» получил 10 лет колонии строгого режима.

Таким образом, приговор Тесаку был ужесточен, передает «Интерфакс».

Ранее суд отменил приговор Марцинкевичу, по которому националист должен был провести в колонии 9 лет, после обжалования защитой.

По версии следствия, под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013—2014 годах Тесак и его подельники совершали в Москве нападения на людей, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших избивали, грабили и публично обливали красящими веществами. Ролики с издевательствами выкладывались в интернет.

