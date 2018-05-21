Мосгорсуд отменил приговор Максиму «Тесаку» Марцинкевичу

Мосгорсуд отменил приговор Максиму «Тесаку» Марцинкевичу, которого в прошлом году приговорили к 9 годам строгого режима.

Как сообщает Life Shot, дело будет пересмотрено, самого Марцинкевича оставили под стражей.



В июне 2017 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Максима «Тесака» Марцинкевича к 9 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по трем статьям УК РФ — «Возбуждение ненависти и вражды», «Разбой», и «Хулиганство». Его осудили за нападение в 2013 году на предполагаемого наркоторговца в рамках акции «Оккупай-Наркофиляй». Марцинкевич свою вину не признал.