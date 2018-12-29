Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Удмуртии

Гидрометцентр по Удмуртии рассказал о погоде на ближайшие дни, в том числе и на Новый год.

По прогнозам синоптиков, ночь на 30 декабря станет самой холодной в декабре. По региону ожидается -20..-25 °С, по северным районам до -28 °С. Однако днем начнется постепенное потепление, к вечеру температура воздуха поднимется до -13..-18 °С.



В ночь на 31 декабря усилится ветер до 12 м/с, местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможны снежные заносы. 31 декабря потепление продолжится, днем температура воздуха составит -9..-14 °С.

В новогоднюю ночь в Удмуртии температура воздуха составит -12..-17 °С, временами пройдет небольшой снег. Днем 1 января ожидается -8..-13 °С. 2 января температура воздуха еще немного повысится — ночью -11..-16 °С, днем -5..-10 °С.



Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Уфе.