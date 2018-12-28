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Синоптики опубликовали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Уфе

09:26, 28.12.2018
Синоптики опубликовали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Уфе
Фото: pixabay.com

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Уфе.

Согласно данным Башгидрометцентра, 31 декабря средняя температура воздуха в городе составит -17°C. Ночью ожидается резкое похолодание до -26°C, которое продлится до 2 января. После чего наступит потепление вплоть до -4°C в дневное время суток, ночью — до -7°C.

Кроме того, обильные осадки прогнозируются со 2 января.

Напомним, власти Уфы перекроют две улицы в центре города 1 января.

Общество Башкортостан
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