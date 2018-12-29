Строители Татарстана превысили план по вводу жилья на 0,3%

По итогам 2018 года в Татарстане введено 2,4 млн кв. м жилья. Годовой план превышен на 0,3%.

Из 38 республиканских программ в сфере строительства полностью реализованы 32, рассказал сегодня на совещании министр строительства РТ Ирек Файзуллин.

При этом программа капремонта выполнена не полностью. На 28 декабря работы завершены по 964 многоквартирным жилым домам из 974, передает пресс-служба президента Татарстана.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин поручил выяснить причины, по которым не завершены работы по капремонту ряда многоквартирных жилых домов.

Глава Минстроя РТ также сообщил, что есть незавершенные работы в рамках проекта «Общественные пространства»: площадь «Азатлык» в Набережных Челнах.