Суд продлил арест уфимскому «золотому прокурору» до марта
Ленинский районный суд Уфы оставил под арестом бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, обвиняемого в коррупции.
О продлении ареста ходатайствовал следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СКР Дмитрий Кузнецов. Гарифуллин останется в СИЗО до 10 марта, передает «Коммерсант».
Напомним, в начале сентября Гарифуллин был задержан сотрудниками УФСБ по РБ. Его имущество следователи оценили в 180 млн рублей, из-за чего журналисты стали называть силовика «золотым прокурором».Общество Башкортостан
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