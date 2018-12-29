Минниханов опубликовал видеопоздравление с Новым годом
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеопоздравление с Новым годом. Видео появилось на страницах президента РТ в социальных сетях.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новогодним оформлением главных прогулочных зон центра Казани — улицы Баумана и набережной озера Кабан.
Напомним, Татарстан вошел в тройку самых востребованных направлений России для путешествий в новогодние праздники.
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