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Минниханов опубликовал видеопоздравление с Новым годом

13:56, 29.12.2018
Минниханов опубликовал видеопоздравление с Новым годом
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеопоздравление с Новым годом. Видео появилось на страницах президента РТ в социальных сетях.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новогодним оформлением главных прогулочных зон центра Казани — улицы Баумана и набережной озера Кабан.

Напомним, Татарстан вошел в тройку самых востребованных направлений России для путешествий в новогодние праздники.

ОбществоВласть Татарстан
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