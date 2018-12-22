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Минниханов осмотрел новогоднее оформление центра Казани

17:53, 22.12.2018 1
Минниханов осмотрел новогоднее оформление центра Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новогодним оформлением главных прогулочных зон центра Казани — улицы Баумана и набережной озера Кабан.

В этом году праздничным оформлением Казани занялась итальянская компания Festi Group. Пояснения Минниханову давал сооснователь Festi Group Валерио Фести, сообщает пресс-служба президента РТ.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 22 Дек 2018 в 5:54 PST


Отмечается, что организация специализируется на разработке концепции праздничных мероприятий и оформлении городской среды декоративными системами.

На сегодняшний день на счету Festi Group успешная организация более 3,6 тыс. мероприятий в 415 городах мира. Ранее итальянские специалисты реализовали пять проектов в Москве и два — в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что половина россиян не готова потратить на новогодние подарки более 5 тыс. рублей. Траты свыше 5 тыс. рублей планирует 25% россиян.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:01
    Итальянцы..... китайцы..... питерцы......
    А потом причитаем, что молодежь уезжает из Казани..... а что ей делать, если не дают самореализоваться?!
    Простите, виноват..... с местными не получится попилить больше бюджетного бабла.....


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