В этом году власти Татарстана потратили на отель «Кул Гали» в Болгаре 350 млн рублей

Минземимущества РТ отчиталось о внесении имущества в оплату допвыпусков акций компаний с госучастием. Из этих данных следует, что в 2018 году республика перечислила АО «Ол Сизонс Отель Менеджмент», управляющему болгарским отелем «Кул Гали», 350 млн рублей.

Согласно отчету, всего власти Татарстана внесли в компании имущество на 5,5 млрд рублей.

Наибольшим приростом может похвастаться АО «Связьинвестнефтехим». За этот год компании, на 100% принадлежащей Минземимущества РТ, были переданы акции АО «Казанской теплосетевой компании» (6,37%), АО «Радиоприбор» (43,87%), АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» (41,06%) и АО «Казанский электротехнический завод» (42,6%) на общую сумму почти в 3 млрд рублей.

Кроме того, СИНХ получил здания и землю в Лаишевском районе на 64,3 млн рублей.

Крупнейший денежный транш достался АО «Татагролизинг»: в сентябре компания получила от кабмина РТ 1,2 млрд рублей. В целом за год власти перевели «Татагролизингу» 2,3 млрд рублей.

АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» (республике принадлежит 88,65 %) перечислено 800 млн рублей.

В то же время АО «Таткоммунпромкомплект» получило катер стоимостью более 240 тысяч рублей.

Напомним, что отель «Кул Гали» открылся в Болгаре только этим летом. При отеле уже построен спа-комплекс, где на выбор предлагается шесть видов бань.