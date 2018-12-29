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Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров

13:37, 29.12.2018
Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе запрета на импорт ряда украинских товаров.

Как отметил Медведев, это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины.

Список запрещенных товаров пока не опубликован.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции. Ранее Россия ввела санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц.

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