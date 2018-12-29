«Победа» обвинила погранслужбу в массовой задержке рейсов из Внуково

Авиакомпания «Победа» сообщила о задержках рейсов из аэропорта «Внуково» из-за претензий сотрудников пограничной службы к технологии посадки пассажиров.



«В аэропорту Внуково 29 декабря сотрудники пограничной службы массово задерживают рейсы авиакомпании «Победа». На данный момент задержаны до одного часа абсолютно все международные рейсы», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Претензия службы заключается в том, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше появления экипажа на борту. В «Победе» отказ службы называют «незаконным», поскольку нет «никаких законодательных требований к наличию экипажа» до посадки.

Ранее Верховный суд РФ отказал «Победе» сократить размер бесплатной ручной клади.

Напомним, «Победа» подала в Верховный суд России иск о признании незаконными правил перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов. Напомним, в октябре 2017 года Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах, которые устанавливали минимальный вес бесплатной ручной клади в размере 5 кг. Также в правилах указывается перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.