«Победа» попросила Верховный суд отменить правила перевозки ручной клади

Авиакомпания «Победа» подала в Верховный суд России иск о признании незаконными правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов.



Ответчиками по делу выступают Минтранс и Минюст. Судебное заседание состоится 7 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В «Победе» утверждают, что своим приказом Минтранс возложил на перевозчиков «две взаимоисключающие обязанности». Согласно пункту 133 приказа, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь, «вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне». Пункт 135 обязывает принимать вещи «без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения в салоне воздушного судна».

В октябре 2017 года Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах, которые устанавливали минимальный вес бесплатной ручной клади в размере 5 кг. Также в правилах указывается перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.

Ранее «Аэрофлот» смягчил требования к провозу ручной клади.