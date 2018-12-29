КАМАЗ уйдет в корпоративный отпуск до 22 января

ПАО «КАМАЗ» уходит после новогодних праздников в корпоративный оплачиваемый отпуск, который продлится с 9 по 22 января.

«Во время отпуска в штатном режиме продолжат работать ремонтные и сервисные службы, следящие за сохранностью и работоспособностью оборудования, жизнеобеспечением зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и иной отчетности», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что работать продолжат сотрудники, занятые реализацией автотехники КАМАЗ. Для них утвержден график отпусков — время отдыха будет предоставлено равномерно в течение года.



Напомним, КАМАЗ отправляет персонал в корпоративный отпуск два раза в год — зимой сразу после новогодних праздников и летом.