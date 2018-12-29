Дрессировщик кошек Юрий Куклачев посетил колонию в Перми

Народный артист России Юрий Куклачев посетил Пермскую воспитательную колонию.

Дрессировщик провел для несовершеннолетних осужденных «Уроки доброты» в рамках его собственного проекта «Школа доброты», где он общается с заключенными на разные темы.

Куклачев рассказал о себе, послевоенном детстве, о трудностях, которые пришлось преодолевать ему на пути к известности, и о том, почему он решил стать клоуном, дрессируя именно кошек.

После беседы с осужденными Куклачев показал небольшое цирковое представление, в ходе которого провел с подростками конкурсы с кольцами. Кроме того, он рисовал шаржи, преподал мастер-класс жонглирования мячиками.

В завершение дрессировщик подарил воспитанникам книги со своим автографом. По словам руководства учреждения, в новогодние каникулы подростки напишут отзывы, которые будут направлены лично Юрию Куклачеву, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Добавим, Юрий Куклачев является членом Общественного совета при ФСИН России, а также активно работает с правозащитными организациями и членами ОНК.

Напомним, ранее народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов выступил в казанской колонии №2.