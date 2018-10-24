Салават выступил в колонии в Казани

Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов во вторник, 23 октября, выступил в казанской колонии №2. Вместе с исполнителем в концерте участвовали его ученики.

Концерт театра песни «Салават» посмотрели около 270 заключенных, передает корреспондент «Реального времени».

«Только сейчас понял, что надел не тот костюм. Он ведь полосатый, не хватает только бейджика», — пошутил перед выступлением артист.

Директор Центра социальной реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов рассказал, что Салават выступал в этой колонии уже второй раз. Первый был около 20 лет назад.

«Реальное время» подготовило фоторепортаж с выступления Салавата.