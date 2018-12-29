Из-за прорыва газопровода в Подмосковье без газа осталось 830 человек

В Тарусском районе Подмосковья произошел прорыв газопровода с последующим возгоранием. Пострадавших нет. При этом без газоснабжения осталось 830 абонентов.



Инцидент произошел в ночь на субботу в 2.10 мск на газопроводе-отводе диаметром 500 мм от ГРС «Протвино», сообщает Znak.com.

Отмечается, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Высота факела составляла около 15 м. В 4.40 факельное горение было прекращено. К ликвидации аварии привлечено 15 единиц техники, 54 человека.

Ранее в Казани семь котельных остались без газа из-за прорыва распределительного газопровода.