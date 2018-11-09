В Казани семь котельных остались без газа из-за прорыва газопровода

Сегодня утром семь котельных Казани остались без газа из-за порыва распределительного газопровода.

«В 4.47 на улице Южно-Промышленная в промышленной зоне Казани произошел порыв распределительного газопровода высокого давления диаметром 159 мм с возгоранием. В 6.00 возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении Минэнерго России.



В результате инцидента никто не пострадал. Временно прекращено газоснабжение 7 котельных, передает «Интерфакс».

Уточняется, что газопровод принадлежит «Газпром трансгаз Казань» и обслуживается ЭПУ «Казаньгоргаз».

Напомним, что в марте в Казани обрушилось здание котельной по ул. Портовой, 17. Тогда без тепла остались 1 589 человек. Авария произошла вследствие нестабильности грунта, возникшей из-за резкого перепада дневных и ночных температур.