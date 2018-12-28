Владислав Подъяпольский: «Если бы я Капризова хорошо знал, он бы две не забросил сегодня»

Голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский после поражения от ЦСКА (2:4) прокомментировал свою игру в матче на «ЦСКА Арене.

— Расскажите про вашу дуэль с Ильей Сорокиным. Он сказал, что вы с 11 лет знакомы, похвалил вас, что затащили сегодня «Ак Барс».

— Если бы затащил, выиграли бы. А так он выиграл, молодчик, поздравляю его.

— Ваши спасения после бросков Хансена и Скотта — это интуиция?

— Может, интуиция, может, везение. Старался до последнего. Получилось – значит, хорошо.

— Не обидно, что одну из пропущенных шайб вы зацепили, когда обрез был в своей зоне? Как раз одного гола не хватило «Ак Барсу».

— Обидно, конечно. Третий матч проигрываем. Будем выходить на следующую игру и выигрывать.

— Не показалось, что защитники сегодня в некоторых моментах даже мешали?

— Да нет, нормально все. Все в рабочем режиме.

— Джастин Азеведо не очень тяжелый? Он вас оседлал в одном из моментов.

— Нет, он же маленький (улыбается).

— Кирилла Капризова хорошо знаете? Его манеру игры.

— Если бы я его хорошо знал, он бы две не забросил сегодня.

— Вас вызвали на Матч звезд. Приятно?

— Приятно, конечно. Тем более, матч пройдет в Казани. Здорово, — приводит слова Подъяпольского официальный сайт «барсов»