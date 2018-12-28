Олимпийский чемпион Ягудин: «СМИ делают все, чтобы сломать психику Загитовой и Медведевой»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити — 2002 Алексей Ягудин считает, что СМИ негативно влияют на российских фигуристок.

«Мы все сейчас видим ситуацию, которая происходит с Загитовой и Медведевой. Я только что приехал с чемпионата России, который комментировал. И там мне поступил звонок: «Мы такое-то издание». Причем я работал с ними до этого. Спрашивают: «Что там происходит?» Я вкратце рассказываю — вот сходил на тренировку девчонок.

Меня спрашивают: «Есть интрига?» Я говорю: «В смысле — интрига? Интрига будет каждый вечер, когда спортсмены будут выходить на лед и определять, кто победит». Она мне: «А какая-нибудь грязь есть?» Я отвечаю: «Какая грязь, какое вам еще дерьмо надо?! Понимаете, что вы, СМИ, делаете все для того, чтобы сломать девочкам психику. Они же еще именно девочки — одной 16 лет, другой — 19. Дайте им спокойно работать».

Я попросил больше мне не звонить. Они мне говорят: «Алексей, вы же понимаете, людям-то это интересно читать», — сказал Ягудин в передаче «Неспортивное поведение».