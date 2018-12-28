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Росалкогольрегулирование пожаловалось на недофинансирование госконтрактов

18:23, 28.12.2018
Росалкогольрегулирование пожаловалось на недофинансирование госконтрактов
Фото: pixabay.com

Росалкогольрегулирование заявило о хроническом недофинансировании госконтрактов, связанных с контролем за производством и оборотом этилового спирта.

Ранее Счетная палата обвинила Росалкогольрегулирование в недостаточно эффективном выполнении функций и обратила внимание на недостатки механизма финансирования госконтрактов.

«Весь недостаток только в одном — в хроническом недофинансировании службы на эти цели. Так как очень сложно прогнозировать объемы изъятия алкоголя, автотранспорта и оборудования правоохранительными органами, Министерство финансов осторожно подходит к выделению на эти цели денежных средств», — сообщает ТАСС.

Напомним, в июле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Игоря Чуяна от должности руководителя Росалкогольрегулирования. Его место занял Игорь Алешин.

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