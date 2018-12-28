Банк «Аверс» наградил победителей акции «Подарки за новогодние покупки»

Фото: Ринат Назметдинов

В головном офисе Банка «Аверс» состоялось награждение первых победителей акции «Подарки за новогодние покупки».

— Мне хотелось бы сказать спасибо Банку «Аверс» за проведение акции. В преддверие нового года очень приятно получать подарки, — подчеркнул Сергей Козко, победитель акции.

Акция стартовала в преддверии новогодних праздников. Для участия в ней с 20 ноября по 23 декабря нужно было оплачивать товары и услуги картой Банка «Аверс» MasterCard Standard/Maestro. Сумма покупки должна была начинаться от 500 рублей, а общая сумма всех покупок, совершенных за всю акцию, — составить не менее 10 тысяч рублей.

— Мы очень дорожим нашими зарплатными клиентами и предлагаем им не только лучшие банковские продукты на выгодных условиях, но и возможность участвовать в интересных мероприятиях. Участвуя в новогодней акции, держатели зарплатных карт получили отличный шанс стать обладателем приятного подарка от Банка «Аверс», — говорит Аида Волкова, врио председателя правления Банка.

По итогам акции были определены 50 победителей, среди которых работники ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТГК-16», ООО «Тулпар Техник», казанской ТЭЦ-3. Все они получили ценные призы ­­— блендеры, кофеварки, миксеры, утюги или чайники.

Победитель акции Марат Фаттахов сообщил, что пользоваться картой Банка «Аверс» очень удобно и выгодно.

— Мне нравится оплачивать картой банка не только покупки в магазинах, но и мобильную связь, телевидение, коммунальные услуги через интернет-банк «Аверс Online», — сказал он.

Более подробную информацию о продуктах и услугах можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014 г.