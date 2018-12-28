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В Минобороны рассказали, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма ВС

13:49, 28.12.2018
В Минобороны рассказали, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма ВС
Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какое оружие вермахта будет использоваться при строительстве главного храма Вооруженных Сил.

«Для выплавки отдельных составляющих (ступени и др.) возводимого на добровольные пожертвования главного храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на складах Вооруженных Сил», — заявил он.

По его словам, на эти цели пойдет стрелковое оружие, боеприпасы и танки. Конашенков отметил, что в них нет никакой исторической или военной ценности, пишет RT.

Напомним, в сентябре этого года президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот».

Завершить строительство храма планируется в годовщину 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

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