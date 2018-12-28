Комиссия отобрала двоих кандидатов на пост главы Глазова

Победителями конкурса по отбору кандидатов на пост главы Глазова стали заместитель вице-президента — управляющий производственной площадкой Пермский Хладокомбинат «Созвездие» ООО «МИЛКОМ» Сергей Коновалов и председатель совета депутатов Ярского района Александр Старцев.

Такое решение приняла сегодня конкурсная комиссия под председательством руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова. Всего на конкурс заявления направили восемь человек.

Избрание главы Глазова на пятилетний срок полномочий состоится завтра на внеочередной сессии городской думы.

Напомним, должность главы Глазова освободилась после того, как занимавший ее Олег Бекмеметьев в октябре был избран главой Ижевска.